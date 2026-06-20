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20 июня, 20:48

Происшествия

ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

После восстановления внешнего питания резервные дизель‑генераторы перевели в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнили в соответствии с установленными регламентами.

"Оборудование станции работает в штатном режиме. Персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования", – отметили в пресс-службе.

Вместе с тем радиационный фон на площадке ЗАЭС, а также в зоне наблюдения остается в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Кроме того, безопасность станции обеспечивается в полном объеме.

Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение днем 20 июня. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), причиной отключения "Ферросплавная-1" была "неисправность внутренних линий электроснабжения ЗАЭС".

Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС

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