ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

После восстановления внешнего питания резервные дизель‑генераторы перевели в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнили в соответствии с установленными регламентами.

"Оборудование станции работает в штатном режиме. Персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования", – отметили в пресс-службе.

Вместе с тем радиационный фон на площадке ЗАЭС, а также в зоне наблюдения остается в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Кроме того, безопасность станции обеспечивается в полном объеме.

Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение днем 20 июня. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), причиной отключения "Ферросплавная-1" была "неисправность внутренних линий электроснабжения ЗАЭС".