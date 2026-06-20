ЗАЭС в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в соцсети X.

В МАГАТЭ указали, что это вновь свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на объекте. Причиной отключения "Ферросплавная-1" (напряжение 330 киловольт), которая является единственной доступной внешней линией электропередачи на территории станции, стала "неисправность внутренних линий электроснабжения ЗАЭС".

Аварийные дизельные генераторы были подключены к работе в автоматическом режиме для обеспечения резервного питания электроэнергией систем охлаждения активных зон реакторов и для иных функций, которые важны для ядерной безопасности.

Пресс-служба ЗАЭС уточнила, что радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах естественных значений и не превышает норму. Сотрудники Запорожской АЭС контролируют работу оборудования и принимают все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

Представители ЗАЭС добавили, что приборы на фоне отключения внешнего электроснабжения отработало в соответствии с установленными правилами, поэтому нарушений в функционировании систем безопасности не выявлено.

"Безопасность станции обеспечена в полном объеме", – заключили представители станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что атаки с использованием дронов на Запорожскую АЭС представляют собой "игру с огнем". Он сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти".

