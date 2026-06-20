Трамп заявил о нулевых шансах Мелони снова "подружиться" с США

Фото: whitehouse.gov

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони не сможет восстановить дружеские связи с США ради повышения своих рейтингов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома обратил внимание на падение популярности итальянского премьера, предположив, что это происходит из-за отсутствия поддержки Вашингтона Римом в вопросе предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия.

"Теперь, после военной победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои цифры". Нет уж, спасибо!" – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Президент Штатов также вспомнил мольбу Мелони о совместной фотографии на саммите G7 во Франции. При этом он сделал акцент на том, что премьер Италии не дала разрешения на использование итальянских аэродромов в ходе конфликта с Ираном, несмотря на значительные финансовые вложения Вашингтона в оборону Рима и других членов НАТО.

Напряженные отношения американского лидера и итальянского премьера привели к отмене ряда встреч на высоком уровне между представителями двух стран.

Например, глава МИД Италии Антонио Таяни отказался посещать Соединенные Штаты 21 и 22 июня после слов Трампа о Мелони. Дипломат назвал их серьезными и оскорбительными, подчеркнув, что они касаются не только премьера, но и всей страны.