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18 июня, 18:59

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Daily Mail: Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов во время саммита G7

Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов во время саммита G7

Фото: Getty Images/Isabel Infantes

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза из-за реплики, которую ей прошептал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время саммита "Большой семерки" (G7). Мелони наклонилась к Макрону, когда тот что-то прошептал, прикрыв рот ладонью. После этого итальянский премьер повернулась к французскому лидеру и выразительно закатила глаза. Что сказал Макрон, неизвестно.

В СМИ отмечают, что обычно во время заседаний мировые лидеры стремятся к тому, чтобы сохранять "бесстрастное" выражение лица, однако у Мелони этого сделать не получилось.

Ранее стало известно, что на рабочее совещание саммита G7 опоздал американский президент Дональд Трамп. Он появился, когда остальные участники уже начали работу, а когда пришел, заявил, что "он здесь босс", после чего направился к своему креслу.

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