Трамп опоздал на заседание саммита G7 и назвал себя боссом

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Президент США Дональд Трамп опоздал на рабочее совещание саммита "Группы семи" (G7), в шутку назвав себя боссом. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер появился, когда остальные участники уже начали работу – президент Франции Эммануэль Макрон в ходе открытия встречи сказал, что Трамп "прибудет через некоторое время".

"Я здесь босс", – сказал президент США, когда пришел, после чего направился к своему креслу.

Он также обратился к журналистам с предложением остаться. Однако представители французской стороны оперативно вывели СМИ из зала.

Ранее Макрон в соцсети TikTok выложил видео со встречей лидеров стран G7 под трек российского исполнителя Алексея Плужникова "Капибара". В комментариях под постом Елисейского дворца собралось множество русскоязычных пользователей. Они предположили, что это может быть любимая песня президента Франции.