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19 июня, 16:55

Политика

Глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США 21 и 22 июня после слов американского лидера Дональда Трампа об итальянском премьер-министре Джорджии Мелони. Министр сообщил о своем решении на странице в соцсети X.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджии Мелони оскорбляют всю Италию", – написал он.

Ранее глава Белого дома заявил, что Мелони якобы умоляла его сфотографироваться с ним в ходе саммита G7. По словам американского лидера, ему стало ее жаль, поэтому он согласился позировать. Сама Мелони назвала высказывания Трампа "полностью выдуманными".

Итальянский премьер на своей странице в соцсетях подчеркнула, что была поражена словами американского лидера. Она напомнила, что такое происходит уже не первый раз. Кроме того, Мелони выразила недоумение, почему Трамп ведет себя так со своими союзниками, но не проявляет той же решимости с врагами Запада и США.

"Но одно нужно помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", – добавила она.

Ранее во время саммита G7 Мелони наклонилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а тот ей что-то прошептал. После этого итальянский премьер повернулась к французскому лидеру и выразительно закатила глаза. Что именно сказал ей Макрон, неизвестно.

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