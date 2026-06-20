20 июня, 16:54Происшествия
Пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе потушен
Фото: MAX/"МЧС Московской области"
Пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Строительный рынок загорелся на улице Текстильщиков в Балашихе 20 июня. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 350 квадратных метров. В тушении были задействованы 50 пожарных и 15 единиц техники.
Позднее огнеборцы ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.
Около 50 пожарных тушили пожар на рынке в Балашихе