Россия осудила нападение боевиков на аэропорт в Нигерии

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Российская сторона решительно осудила действия террористов, которые 18 июня атаковали аэропорт в столице Нигера. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой представлен на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что Москва с обеспокоенностью восприняла нападение антиправительственных боевиков на международный аэропорт Ниамея. По ее мнению, злоумышленники пытались подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер.

"Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абудрахманом Чиани", – сказано в сообщении.

В конце апреля в Минобороны РФ сообщали о попытке незаконных вооруженных формирований совершить вооруженный госпереворот в Мали. Боевикам противостоял российский "Африканский корпус", который пресек попытку свержения законного правительства.

В ведомстве рассказали, что противник одновременно атаковал четыре города – столицу Республики Мали Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. Потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысячи человек, а также более 100 автомобилей, свыше 150 мотоциклов и 2 "шахед-мобиля".

