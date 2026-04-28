Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 14:32

Политика
Главная / Новости /

МО РФ: боевики предприняли попытку госпереворота в Мали

В МО РФ рассказали о попытке госпереворота в Мали

Фото: AP Photo/Uncredited

В субботу, 25 апреля, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку вооруженного госпереворота в Мали. Боевикам противостоял российский "Африканский корпус", который пресек попытку свержения законного правительства, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что противник одновременно атаковал четыре города – столицу Республики Мали Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. При этом незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью "Аль-Каиды", террористической организации, запрещенной в РФ) и "Фронт освобождения Азавада" действовали скоординированно и под общим руководством.

"В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения", – говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысячи человек, а также более 100 автомобилей, свыше 150 мотоциклов и 2 "шахед-мобиля". При этом всего численность боевиков составляла около 12 тысяч человек, их готовили при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль".

В настоящее время военнослужащие Вооруженных сил Мали и российского "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль по решению руководства республики Мали.

"Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели", – заявили в МО.

Вооруженные группировки совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах 25 апреля. В частности, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу. Войска Мали отразили атаки террористов. По предварительным данным, в подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры.

В МИД РФ сообщали, что российские граждане не пострадали в результате террористических атак. Позже пресс-секретарь местного правительства Исса Кулибали сообщил, что скончался руководитель Минобороны Мали Садио Камара. Они напали на его резиденцию, Камара вступил в перестрелку с нападавшими, но был смертельно ранен.

Также сообщалось, что со стороны российского "Африканского корпуса" есть жертвы в результате атак боевиков в Мали.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика