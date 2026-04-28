В МИД РФ заявили, что в "Африканском корпусе" есть жертвы после атаки повстанцев в Мали

Со стороны российского "Африканского корпуса" есть жертвы в результате атак боевиков в Мали, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.

Он отметил, что 25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ) и туарегских сепаратистов.

"Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны", – подчеркнул Борисенко.

Он также добавил, что сотрудники "Африканского корпуса" оказывают поддержку посольству России в Мали.

После атаки боевиков весь персонал был собран внутри посольства, в том числе женщины, дети и члены семьи. Через некоторое время к зданию дипмиссии подошел "Африканский корпус" для обеспечения безопасности россиян. Помимо этого, посольство окружила местная полиция.

Вооруженные группировки совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах. Например, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу. Войска Мали отразили атаки террористов. На данный момент военные продолжают ликвидировать бандформирования. По предварительным данным, в подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры.

В МИД РФ сообщали, что российские граждане не пострадали в результате террористических атак. Позже пресс-секретарь местного правительства Исса Кулибали сообщил, что скончался руководитель Минобороны Мали Садио Камара. Они напали на его резиденцию, Камара вступил в перестрелку с нападавшими, но был смертельно ранен.

