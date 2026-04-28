Комик Джимми Киммел извинился за шутку о вдовстве Меланьи Трамп

Американский комик Джимми Киммел принес свои извинения первой леди США Меланье Трамп за шутку о ее вдовстве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вечернее шоу артиста на телеканале ABC.

В выпуске передачи от 23 апреля комик отметил, что у Меланьи Трамп имеется румянец, как у женщины, которая ждет, что станет вдовой. Однако после покушения на президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton супруги раскритиковали Киммела, указав, что он раскалывает государство своими шутками, и потребовали его уволить.

Юморист же подчеркнул, что под своей фразой имел в виду другое.

"Это была шутка на тему того, что ему почти 80, а она моложе меня. Это ни в коем случае не было призывом к убийству, и они это знают", – оправдался Киммел.

Кроме того, он призвал американского президента обратить внимание на высказывание собственного пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая перед вечером, когда произошло ЧП, заявила, что речь Трампа окажется забавной и "будут выстрелы".

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу Меланию Трамп и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

