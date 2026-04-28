28 апреля, 18:11
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук"
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды "Джермук". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Временная санитарная мера введена с 28 апреля и касается газированной воды со следующими датами изготовления:
- 17.02.2026;
- 05.03.2026;
- 12.01.2026;
- 18.11.2025;
- 19.02.2026;
- 24.11.2025;
- 27.03.2026;
- 10.01.2026;
- 22.11.2025;
- 23.10.2025.
"Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований пункта 10 раздела 3 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", – подчеркнули в ведомстве.
В частности, в воде было выявлено превышение содержание гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов. В результате это может привести к заблуждению относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.
Поэтому, чтобы принять срочные меры для предотвращения негативных последствий, Роспотребнадзор направил информацию в ООО "Оператор-ЦРПТ", чтобы приостановить возможную реализацию минеральной воды "Джермук". Отмечается, что ситуация с ее оборотом находится на контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка "Алоэ вера".
Негазированный напиток, предположительно, содержал техническую жидкость, представлявшую угрозу здоровью граждан. В рамках проверки специалистами были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования.