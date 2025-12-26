Роспотребнадзор Москвы начал расследование после продажи "Алоэ вера" с техжидкостью

Фото: телеграм-канал "112"

Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка "Алоэ вера". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Негазированный напиток, предположительно, содержит техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан. В рамках проверки специалистами были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования.

"Юридическому лицу АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") выдано предписание о приостановке реализации всей партии напитка, поставленной в сеть. Юридическое лицо оказывает содействие в проведении проверочных мероприятий до получения результатов экспертизы", – говорится в сообщении.

Указывается, что ведомство также приняло срочные меры по приостановлению реализации продукции в розничных точках при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию напитка, выявили в четырех бутылках "Алоэ вера" ацетон. До этого, по словам покупателей, ребенок выпил содержимое бутылки и обжег гортань.

В пресс-службе торговой сети "Магнит" подчеркнули, что прекратят продажу всех товаров поставщика. В частности, продукцию нельзя будет найти ни на кассах, ни на прилавках магазинов. Также в "Магните" проведут лабораторные исследования и проверят продукцию на предмет соответствия всем требованиям и нормам качества.