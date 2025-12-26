Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:30

Происшествия

Роспотребнадзор Москвы начал расследование после продажи "Алоэ вера" с техжидкостью

Фото: телеграм-канал "112"

Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка "Алоэ вера". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Негазированный напиток, предположительно, содержит техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан. В рамках проверки специалистами были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования.

"Юридическому лицу АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") выдано предписание о приостановке реализации всей партии напитка, поставленной в сеть. Юридическое лицо оказывает содействие в проведении проверочных мероприятий до получения результатов экспертизы", – говорится в сообщении.

Указывается, что ведомство также приняло срочные меры по приостановлению реализации продукции в розничных точках при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию напитка, выявили в четырех бутылках "Алоэ вера" ацетон. До этого, по словам покупателей, ребенок выпил содержимое бутылки и обжег гортань.

В пресс-службе торговой сети "Магнит" подчеркнули, что прекратят продажу всех товаров поставщика. В частности, продукцию нельзя будет найти ни на кассах, ни на прилавках магазинов. Также в "Магните" проведут лабораторные исследования и проверят продукцию на предмет соответствия всем требованиям и нормам качества.

Читайте также


происшествияедагород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика