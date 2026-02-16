16 февраля, 12:55Политика
ВС РФ освободили Покровку в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить населенный пункт позволили усилия подразделений группировки войск "Север".
Ранее Вооруженные силы России освободили село Цветковое в Запорожской области. Его взяли под контроль подразделения группировки "Восток".
До этого российские войска заняли Зализничное в Запорожской области. Освободить его также позволили благодаря военнослужащих "Востока".