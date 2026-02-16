Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 15:15

Город

Гости в костюме панд смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 21 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Москвичи и туристы, надев костюмы панд, смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 21 февраля в рамках фестиваля в честь китайского Нового года. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Для участия в акции в составе костюма должно быть не меньше 3 тематических элементов: верхняя одежда, брюки или юбка, обувь, шарф, шапка или варежки. Кроме того, приветствуются полноценные кигуруми или ростовые костюмы. Наряды, не соответствующие правилам, не дают право на бесплатный проход, уточнили в зоопарке.

21 февраля на главном входе посетителей будут встречать диджей и аниматоры. В 11:30 там начнется шоу с огненной лошадью, барабанщиками и китайским драконом.

С 11:00 до 14:00 около павильона панд будет проходить чайная церемония. В 12:00 в библиотеке начнется лекция "Азия в Московском зоопарке". С 12:00 до 14:00 в павильоне "Фауна Китая" для всех желающих проведут мастер-классы по созданию сувениров.

Помимо этого, 21–22 февраля с 11:00 до 14:00 на старой и новой территории зоопарка гостей ждут игры и развлечения от ростовой куклы и аниматоров, интерактивная фотозона, мастер-классы в павильоне "Дом птиц" и в инфоцентре.

22-го числа в 12:00 также пройдет иммерсивное представление "Звездная лошадь Деда Мороза", а в 15:00 – лекция "Тайны китайской фауны". 26 февраля в 19:30 в открытом лектории на главном входе состоится лекция "Животные китайского календаря".

Более того, для посетителей подготовили тематические экскурсии. Они пройдут с 17 по 20 февраля, а также с 23 февраля по 1 марта.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до начала марта. Более 100 артистов подарят уникальное шоу всем гостям. Например, они покажут некоторые боевые приемы ушу и акробатические номера.

Танцы дракона покажут в Москве во время празднования китайского Нового года

Читайте также


город

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика