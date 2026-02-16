Форма поиска по сайту

16 февраля, 15:53

Происшествия

Житель Выборга воткнул катану в пах собутыльнику

Фото: 123RF.com/csmaster83

Житель Выборга воткнул катану в пах собутыльнику, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение от жительницы дома 15 на Ленинградском шоссе поступило в полицию вечером 14 февраля. Женщина рассказала, что незнакомец ударил мечом ее соседа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Он был в своей комнате коммунальной квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что 42-летний мужчина во время застолья на общей кухне поссорился со своим 43-летним гостем. В результате он "не справился с эмоциями", взял катану и вонзил ее в пах оппоненту, уточнили в МВД.

Пострадавший скончался на месте во время реанимационных действий врачей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина ранил ножом двух женщин в храме в Челябинске. В СК рассказали, что нападение произошло "из-за малозначительного повода". Потерпевших доставили в больницу, по факту случившегося следователи завели уголовное дело.

