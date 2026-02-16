Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:44

Экономика
Риелтор Апрелев: цены на вторичку будут расти, пока ипотечная ставка не опустится ниже 16%

Риелтор спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России цены на вторичное жилье будут расти, пока ипотечная ставка не опустится ниже 16%. Такой прогноз дал риелтор Константин Апрелев в эфире радио КП.

"Миллионы людей продают жилье, все люди видят и смотрят, что происходит с инфляцией, очевидно, что в этом году цены продолжат свой рост, но уровнем ниже, чем инфляция", – отметил он.

По мнению эксперта, условия ипотеки приблизятся к доступному для населения уровню не раньше предстоящей осени. В частности, к этому моменту принимающий соответствующие решения Центробанк должен будет рассчитать все темпы снижения ключевой ставки.

"Ставка должна снизиться примерно на уровень ниже 12%, чтобы ипотека стала ниже 16%. Почему эта цифра мной декларируется? Мне представляется, что это тот уровень ипотеки, с которого у нас рынок встал и прекратились сделки", – пояснил Апрелев.

В середине февраля Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Решение основано на устойчивом замедлении инфляции и динамике инфляционных ожиданий.

Последние условия как раз и являются залогом возвращения массовой доступности рыночной ипотеки в стране, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в минувшем году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7%, что превышает уровень инфляции. При этом спрос активизировался ввиду того, что люди ждали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.

"Деньги 24": эксперт назвал последствия снижения ключевой ставки ЦБ

экономиканедвижимость

