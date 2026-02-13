Набиуллина: рыночная ипотека в России будет доступной при устойчивом снижении инфляции

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Рыночная ипотека в РФ может стать массово доступной при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"И – что не менее важно – что, когда люди убедятся, что низкая инфляция – это всерьез и надолго", – добавила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом в конце 2025 года Банк России не наблюдал рост спроса на рыночную ипотеку, добавила председатель. По ее словам, прежде всего, регулятор фиксировал спрос на льготную ипотеку.

"И действительно, было ускорение роста цен на жилье в связи с ростом спроса. Но мы это не связываем со снижением ключевой ставки", – продолжила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что в минувшем году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7%, что превышает уровень инфляции. При этом спрос активизировался ввиду того, что люди ждали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.

"И вот такое ускорение у нас было и в прошлом, когда начинало обсуждаться ужесточение условий льготной ипотеки", – указала председатель.

Набиуллина отметила, что прежняя активизация интереса к жилищным кредитам была непродолжительной, и выразила мнение, что и в этот раз она не продлится долго.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, в свою очередь, сообщил, что средняя ставка по ипотеке по стране составляет 7,5% годовых.

Ранее сообщалось, что в этом году платеж за однокомнатную квартиру по рыночной ипотеке по новым кредитам в российских мегаполисах может снизиться на 21,7%, составив 58 тысяч рублей. Отмечалось, что ежемесячные платежи снизятся, если в 2026 году ставки по рыночной ипотеке упадут с нынешних 21 до 16%, согласно прогнозу Минфина РФ. В таком случае в четырех мегаполисах РФ платежи по ипотеке снизятся сильнее, чем по всем городам-миллионникам страны в целом.