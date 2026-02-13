Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 16:07

Экономика
Главная / Новости /

Набиуллина: рыночная ипотека в России будет доступной при устойчивом снижении инфляции

Набиуллина рассказала, когда рыночная ипотека в России будет массово доступной

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Рыночная ипотека в РФ может стать массово доступной при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"И – что не менее важно – что, когда люди убедятся, что низкая инфляция – это всерьез и надолго", – добавила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом в конце 2025 года Банк России не наблюдал рост спроса на рыночную ипотеку, добавила председатель. По ее словам, прежде всего, регулятор фиксировал спрос на льготную ипотеку.

"И действительно, было ускорение роста цен на жилье в связи с ростом спроса. Но мы это не связываем со снижением ключевой ставки", – продолжила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что в минувшем году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7%, что превышает уровень инфляции. При этом спрос активизировался ввиду того, что люди ждали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.

"И вот такое ускорение у нас было и в прошлом, когда начинало обсуждаться ужесточение условий льготной ипотеки", – указала председатель.

Набиуллина отметила, что прежняя активизация интереса к жилищным кредитам была непродолжительной, и выразила мнение, что и в этот раз она не продлится долго.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, в свою очередь, сообщил, что средняя ставка по ипотеке по стране составляет 7,5% годовых.

Ранее сообщалось, что в этом году платеж за однокомнатную квартиру по рыночной ипотеке по новым кредитам в российских мегаполисах может снизиться на 21,7%, составив 58 тысяч рублей. Отмечалось, что ежемесячные платежи снизятся, если в 2026 году ставки по рыночной ипотеке упадут с нынешних 21 до 16%, согласно прогнозу Минфина РФ. В таком случае в четырех мегаполисах РФ платежи по ипотеке снизятся сильнее, чем по всем городам-миллионникам страны в целом.

Читайте также


экономика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика