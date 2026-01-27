Почти треть опрошенных россиян отказываются от покупки жилья ради кафе и путешествий

Фото: 123RF.com/armmypicca

Почти треть опрошенных россиян (28%) отказываются от покупки квартиры ради кафе, ресторанов и впечатлений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование одного из девелоперов.

Еще 19% респондентов считают сохранение текущего уровня комфорта приоритетным, а 9% полагают, что счастье заключается в эмоциях и путешествиях, а не квадратных метрах.

Тем не менее для большинства жилье остается важной целью, но подходы к ее достижению отличаются. Из результатов опроса следует, что 26% граждан ориентируются на качество среды и могут отказаться от сиюминутных трат ради квартиры в экологичном районе. Еще 23% респондентов придерживаются стратегии "рационального аскетизма", отказываясь от развлечений для скорейшего сбора первоначального взноса.

В свою очередь, 23% выбирают "умный баланс" – они копят на жилье, но не хотят полностью отказываться от важных для себя удовольствий. По словам экспертов, эпоха жесткой экономии ради ипотеки постепенно уходит, а покупка квартиры для современного человека становится не финишной прямой, а инструментом повышения качества жизни.

Исследование также выявило основные источники финансирования покупки жилья. Самым популярным способом (33%) стала реинвестиция. На втором месте (31%) оказалось целевое накопление на первоначальный взнос, на третьем (27%) – финансовая помощь семьи. Лишь 2,5% опрошенных смогли сразу купить квартиру без займа, еще 6% сделали это путем длительных самостоятельных накоплений.

В 2026 году платеж за однокомнатную квартиру по рыночной ипотеке по новым кредитам в мегаполисах России может уменьшиться на 21,7%, до почти 58 тысяч рублей. Это возможно, если ставки по рыночной ипотеке снизятся с 21 до 16%. Из-за этого в 4 мегаполисах страны платежи по ипотеке сократятся сильнее, чем по всем городам-миллионникам РФ в целом.