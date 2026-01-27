Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:24

Общество

Почти треть опрошенных россиян отказываются от покупки жилья ради кафе и путешествий

Фото: 123RF.com/armmypicca

Почти треть опрошенных россиян (28%) отказываются от покупки квартиры ради кафе, ресторанов и впечатлений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование одного из девелоперов.

Еще 19% респондентов считают сохранение текущего уровня комфорта приоритетным, а 9% полагают, что счастье заключается в эмоциях и путешествиях, а не квадратных метрах.

Тем не менее для большинства жилье остается важной целью, но подходы к ее достижению отличаются. Из результатов опроса следует, что 26% граждан ориентируются на качество среды и могут отказаться от сиюминутных трат ради квартиры в экологичном районе. Еще 23% респондентов придерживаются стратегии "рационального аскетизма", отказываясь от развлечений для скорейшего сбора первоначального взноса.

В свою очередь, 23% выбирают "умный баланс" – они копят на жилье, но не хотят полностью отказываться от важных для себя удовольствий. По словам экспертов, эпоха жесткой экономии ради ипотеки постепенно уходит, а покупка квартиры для современного человека становится не финишной прямой, а инструментом повышения качества жизни.

Исследование также выявило основные источники финансирования покупки жилья. Самым популярным способом (33%) стала реинвестиция. На втором месте (31%) оказалось целевое накопление на первоначальный взнос, на третьем (27%) – финансовая помощь семьи. Лишь 2,5% опрошенных смогли сразу купить квартиру без займа, еще 6% сделали это путем длительных самостоятельных накоплений.

В 2026 году платеж за однокомнатную квартиру по рыночной ипотеке по новым кредитам в мегаполисах России может уменьшиться на 21,7%, до почти 58 тысяч рублей. Это возможно, если ставки по рыночной ипотеке снизятся с 21 до 16%. Из-за этого в 4 мегаполисах страны платежи по ипотеке сократятся сильнее, чем по всем городам-миллионникам РФ в целом.

Эксперты рассказали, какие квартиры в Москве не будут востребованы у покупателей

Читайте также


общество

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика