МОК пригласил еще четверых российских спортсменов на Олимпийские игры

Фото: ТАСС/Zuma

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры-2026 российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Дарью Олесик и Павла Репилова. Об этом сказано на сайте организации.

Также приглашение было направлено белорусской горнолыжнице Марии Шкановой.

Ранее приглашения получили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряевая, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Все российские спортсмены приняли приглашения. Они смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

