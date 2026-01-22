Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение на Олимпиаду

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашение об участии в Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, согласились выступить на Олимпиаде и российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Ранее такое решение МОК было принято в отношении российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой, фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова. Все спортсмены согласились принять участие в Играх.

Зимняя Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Олимпийский огонь уже передали организаторам соревнований. Церемония прошла на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах.