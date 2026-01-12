Форма поиска по сайту

12 января, 21:09

Спорт

МОК пригласил на ОИ-2026 российских шорт-трекистов Посашкова и Крылову

Фото: 123RF.com/sum43

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову к участию в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Аналогичное приглашение ранее приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Выступить на ОИ-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, они смогут в нейтральном статусе.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри до этого заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, страны, организовывающие состязания, должны гарантировать доступ на них всех спортсменов.

Вместе с тем в начале декабря 2025 года исполнительный комитет МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. При этом должны соблюдаться стандартные протоколы международных федераций и организаторов мероприятий.

МОК запретил использование флага России на Олимпиаде 2026 года

