01 декабря, 16:52

Спорт

Фигуристы Петросян и Гуменник выступят на ОИ-2026

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин; Кирилл Кухмарь

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение об участии в Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В эфире телеканала "Матч ТВ" глава Минспорта России Михаил Дегтярев рассказал, что всего на Олимпийских играх выступят не более 15–20 российских спортсменов.

"Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно", – сказал министр.

ОИ-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Петросян и Гуменник смогут на них выступить в нейтральном статусе.

В свою очередь, глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, страны, организовывающие состязания, должны гарантировать доступ на них всех спортсменов.

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

спорт

