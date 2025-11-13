ЮАР планирует подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 или 2040 году

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Правительство ЮАР планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 или 2040 году. Об этом сообщила министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени после заседания кабмина, передает ТАСС.

Нтшавени уточнила, что их страна хочет стать первой в Африке, где будет проводиться Олимпиада. Глава Минспорта ЮАР Гейтон Маккензи добавил, что в Южноафриканской спортивной конфедерации и Олимпийском комитете (SASCOC) уже провели консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу возможной организации Игр на территории республики.

Также претендуют на проведение ОИ-2036 и 2040 Индия, Индонезия, Польша и Турция. Египет и Германия не исключили, что могут подать заявку на организацию турнира на своих территориях. Решение о том, какая страна примет Игры в 2036-м, будет принято в 2028-м.

Ранее МОК направил национальным олимпийским комитетам (НОК) приглашения на зимнюю Олимпиаду 2026 года. В частности, их получили представители НОК Греции как родины Игр, а также страны – хозяева недавних и предстоящих Игр. В их число входят Австралия, Китай, Франция, Италия и США.