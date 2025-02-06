МОК направил странам приглашения на Олимпийские игры 2026 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) направил национальным олимпийским комитетам (НОК) приглашения на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе церемонии в Милане президент МОК Томас Бах символически вручил приглашения представителям НОК Греции как родины ОИ, а также странам – хозяевам недавних и предстоящих Игр. В их число входят Австралия, Китай, Франция, Италия и США.

"Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями, с прославленным итальянским гостеприимством и любовью к спорту", – сказал Бах.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Между тем статс-секретарь – замминистра спорта РФ Александр Никитин ранее заявил, что в министерстве спорта России ожидают конкретизацию условий допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года со стороны МОК.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые спортивные федерации близки к принятию решений, которые позволят нескольким российским спортсменам принять участие в ОИ. Российская сторона продолжит налаживать контакты с МОК и отстаивать интересы сборной страны, уточнил политик.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.