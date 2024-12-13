Дегтярев заявил, что многие члены МОК хотят возвращения России

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Руководители международных спортивных организаций в кулуарах говорят о желании снять санкции с российских атлетов. Об этом глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил на Олимпийском собрании.

"Нам пора прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие из них, в том числе и члены Международного олимпийского комитета (МОК), давно поняли, что глобальный спорт без России "не летит", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Дегтярев назвал восстановление российских спортсменов в правах одной из главных целей в случае избрания на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

Тем временем олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что победы пловцов из России на чемпионате мира раздражают западных пропагандистов. Так она отреагировала на запрет World Aquatics размещать на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ результаты россиян на ЧМ по плаванию.