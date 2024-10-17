Дегтярев назвал целью в случае избрания главой ОКР восстановление прав спортсменов РФ

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Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал восстановление российских спортсменов в правах одной из главных целей в случае избрания на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает РИА Новости.

"Возвращение в олимпийское движение сообразно вкладу российского и советского спорта в международное олимпийское движение и восстановление в правах всех наших спортсменов. Это однозначный курс, с которого мы не сойдем", – подчеркнул Дегтярев.

Ранее министр спорта также отмечал, что полностью разделяет мнение почетного президента ОКР Виталия Смирнова о сохранении автономности Олимпийского комитета России.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что работу ОКР нужно скорректировать. Президент подчеркнул, что Олимпийский комитет должен развивать международное сотрудничество, несмотря на все трудности. По словам российского лидера, необходимо "работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи".