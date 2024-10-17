Путин призвал очистить спорт от политизации и национализма

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Мировой спорт пытаются превратить в площадку для геополитических игр и пропаганды противоестественных норм, заявил Владимир Путин на международном форуме "Россия – спортивная держава".

"Сегодня уже очевидно, что мировой спорт, олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной, неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод и отрицания традиционных ценностей, которыми веками, тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты", – подчеркнул российский лидер.

Путин призвал очистить спорт от политизации и унизительной дискриминации по национальному признаку. По его словам, перспективы мирового спорта нуждаются в серьезном, предметном обсуждении. Президент подчеркнул, что нельзя допустить раскола международной спортивной семьи.

Президент также отметил, что Россия организует на своей территории спортивные соревнования таким образом, чтобы сохранить неполитизированный дух спорта. Он напомнил о спортивных соревнованиях, организованных при участии РФ, в частности "Играх будущего", прошедших в Казани. Глава государства подчеркнул, что предлагаемые Россией инициативы – это дополнительные возможности для атлетов проявить свое мастерство на аренах, где спорт, прежде всего, вне политики.

"Такой, каким мы его ценим и любим, – свободный и честный, пронизанный духом дружбы и единения", – заключил Путин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила желание, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для "политических маргиналов" и "гендерных извращенцев". Дипломат пожелала, чтобы принцип олимпизма был жив. По ее словам, люди могут менять пол, придумывать новую идентификацию и при этом кататься на коньках и санках. Только пусть они не покушаются на мировое спортивное олимпийское движение, так как не они его создавали, уточнила она.

Захарова выразила уверенность, что это пройдет, потому что уже раздаются "здравые голоса". Она также напомнила о том, что творилось на Олимпийских играх в Париже. С ее слов, на это отреагировали даже абсолютные скептики.