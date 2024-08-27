Губерниев назвал непростительной ошибкой отказ атлетов от ОИ-2024

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал непростительной ошибкой отказ российских атлетов от участия в Олимпиаде, которая прошла этим летом в Париже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Эх, пловцы и другие, – я ж вам говорил. И большие начальники (и самый большой) тоже говорили. Решать должны были спортсмены – а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки", – отметил комментатор.

ОИ-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На церемонии закрытия огонь Игр задули атлеты, представляющие пять континентов, а также глава МОК Томас Бах. Олимпийский флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, поэтому следующая летняя Олимпиада пройдет там в 2028 году.

Между тем глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что российским спортсменам не дадут выступить на ОИ-2028. РФ уже один раз не выступила в Соединенных Штатах, уточнила она. В 1984 году сборная СССР и другие социалистические страны бойкотировали Олимпиаду, проходящую в Лос-Анджелесе.