В Париже завершилась церемония закрытия Олимпийских игр

Фото: ASSOCIATED PRESS/Ashley Landis

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже завершилась на стадионе "Стад де Франс".

Огонь Игр в Париже задули спортсмены, представляющие пять континентов, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми!", – заявил Бах после того, как погас олимпийский огонь.

Олимпийский флаг в конце церемонии был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс – следующие летние Олимпийские игры пройдут там в 2028 году.

В церемонии закрытия принимал участие американский актер Том Круз, который спустился на поле стадиона с крыши арены по тросу, забрал олимпийский флаг и символически увез его на мотоцикле в Лос-Анджелес.

В многочасовом шоу закрытия игр с большим количеством музыкальных номеров в исполнении французских и иностранных музыкантов, выступили в том числе музыкальная группа Red Hot Chili Peppers, певица Билли Айлиш и рэпер Снуп Догг.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля и до 11 августа.

При этом до церемении открытия атлетов из РФ и Белоруссии не допустили из-за установленных ограничений. Им предложили разместиться на трибунах в качестве зрителей. Всего Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов.

Однако МОК разрешил россиянам, выступающим в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Решение было принято благодаря тому, что на церемонии будут участвовать не команды, а все спортсмены вместе.

