02:39Спорт
В Париже завершилась церемония закрытия Олимпийских игр
Фото: ASSOCIATED PRESS/Ashley Landis
Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже завершилась на стадионе "Стад де Франс".
Огонь Игр в Париже задули спортсмены, представляющие пять континентов, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми!", – заявил Бах после того, как погас олимпийский огонь.
Олимпийский флаг в конце церемонии был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс – следующие летние Олимпийские игры пройдут там в 2028 году.
В церемонии закрытия принимал участие американский актер Том Круз, который спустился на поле стадиона с крыши арены по тросу, забрал олимпийский флаг и символически увез его на мотоцикле в Лос-Анджелес.
В многочасовом шоу закрытия игр с большим количеством музыкальных номеров в исполнении французских и иностранных музыкантов, выступили в том числе музыкальная группа Red Hot Chili Peppers, певица Билли Айлиш и рэпер Снуп Догг.
Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля и до 11 августа.
При этом до церемении открытия атлетов из РФ и Белоруссии не допустили из-за установленных ограничений. Им предложили разместиться на трибунах в качестве зрителей. Всего Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов.
Однако МОК разрешил россиянам, выступающим в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Решение было принято благодаря тому, что на церемонии будут участвовать не команды, а все спортсмены вместе.
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