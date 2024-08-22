Милонов оценил подарки спортсменам РФ, выступавшим на ОИ за другие страны

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Депутат ГД Виталий Милонов негативно оценил подарки российским спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Париже за другие страны. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"По сути, люди совершили выход из спортивного, по крайней мере, гражданства Российской Федерации. Люди сняли со своей формы флажок страны и название страны. Нашили другую какую-то блямбу, неважно какую", – уверен он.

При этом, добавил депутат, кто-то выступил за Албанию, которая, по утверждению Милонова, является разжигателем войны в Сербии и враждебна по отношению к РФ. Эти люди, сказал тот, решили не оставаться со своей страной в сложный момент. Также они не осудили "кощунственную церемонию открытия" и не обозначили свою позицию.

"Эта медаль к России не имеет никакого отношения. Эта медаль той страны, которой они присягнули на спортивную верность", – подчеркнул депутат.

Так, парламентарий счел это бесчестным по отношению к тем спортсменам, которые решили не ехать на Олимпиаду. Именно эти люди, заключил он, достойны квартиры, машины и "всего, чего угодно".

В целом Франция потратила на Олимпийские игры 11 миллиардов евро, вместо ожидаемых трат в 6,2 миллиарда. По оценкам экспертов, дополнительные расходы ушли на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия и премиальные выплаты.

