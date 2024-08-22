Винер предположила, что россиянам не дадут выступить на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что россиянам не дадут выступить на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.

Она напомнила, что Россия один раз уже не выступила в США.

"У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам", – вспомнила Винер.

Игры-1980 в Москве пропустили свыше 60 стран, включая США. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду спустя четыре года – в 1984-м, но сборная СССР и ряд других социалистических стран бойкотировали турнир.

В Париже завершились летние Олимпийские игры – 2024, которые проходили с 26 июля по 11 августа. На церемонии закрытия огонь Игр задули спортсмены, представляющие пять континентов, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Олимпийский флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. Следующие летние Олимпийские игры пройдут там в 2028 году.

Всего Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов.

