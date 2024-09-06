В МИД РФ заявили, что спорт не должен быть политизированным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила желание, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для "политических маргиналов" и "гендерных извращенцев". Об этом она заявила в ходе Восточного экономического форума.

"Искренне надеюсь, что когда-то пройдет безумие, которое охватило планету, когда спорт стал более политизированным, чем какая-либо другая сфера жизни. Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаются гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта. Спорт от этого страдает и уничтожается", – передает ее слова РИА Новости.

Дипломат пожелала, чтобы принцип олимпизма был жив. По ее словам, люди могут менять пол, придумывать новую идентификацию и при этом кататься на коньках и санках. Только пусть они не покушаются на мировое спортивное олимпийское движение, так как не они его создавали, уточнила она.

Захарова выразила уверенность, что это пройдет, потому что уже раздаются "здравые голоса". Она также напомнила о том, что творилось на Олимпийских играх в Париже. С ее слов, на это отреагировали даже абсолютные скептики.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что участие трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в соревнованиях убивает женский спорт. По его мнению, любой мужчина может объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта, не оставив никаких шансов женщинам занимать призовые места.

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На церемонии закрытия олимпийский флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, поэтому следующая летняя Олимпиада пройдет там в 2028 году.