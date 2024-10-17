Путин заявил, что работу Олимпийского комитета России нужно скорректировать

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Работу Олимпийского комитета России (ОКР) нужно скорректировать, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент подчеркнул, что ОКР должна развивать международное сотрудничество, несмотря на все трудности. По словам российского лидера, необходимо "работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи".

Также глава государства призвал усовершенствовать отечественные механизмы управления спортом. Для этого, по его мнению, необходимо выстроить четкое взаимодействие государственных организаций, компаний, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере физкультуры и спорта.

Также Путин подчеркнул важность единой базы данных всех спортивных организаций. По его словам, она призвана дать доступную для граждан информацию, например, где и с каким тренером лучше заниматься или какие спортивные события запланированы. Кроме того, Путин отметил возможности единой базы в модернизации спортивной инфраструктуры России.

"Эти базы важны и для спорта высших достижений профессиональных атлетов, и для органов власти как помощь в выборе организации для участия в общероссийских и местных программах, для оказания им финансовой, административной поддержки", – добавил российский лидер.



Помимо этого, президент заявил, что контроль за работой спортивных объектов должен осуществляться без бюрократических барьеров, а объемы поддержки федераций спорта необходимо увязать с их вкладом в развитие массового спорта.

Ранее Путин потребовал сделать бесплатными спортивные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей.Комментируя коммерциализацию детского спорта, президент РФ заявил, что некоторые не чувствуют краев. По его словам, с этим необходимо разобраться. На позицию спортивных чиновников, что на все денег не хватит, Путин ответил, что необходимо правильно расставлять приоритеты.