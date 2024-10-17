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Владимир Путин по видеосвязи из Уфы открыл шесть спортивных объектов в российских регионах.

В столице Башкирии открыли комплекс сооружений по гребному слалому, где уже запланированы международные соревнования "Край Курая". В Нефтекамске ввели в эксплуатацию комплекс с бассейном и игровым залом "Амфибия". В Перми открылся многофункциональный спортивный комплекс "Энергия", в Дзержинске – региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Кроме того, многофункциональный комплекс "Тулица" с полноразмерным легкоатлетическим манежем теперь работает в Туле, а в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию центр водных видов спорта "Волна", который предназначен для тренировок по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.

Открывая спортобъекты, российский лидер подчеркнул, что у людей по всей стране должны быть возможности заниматься спортом, поэтому власти будут прилагать все необходимые усилия для повышения доступности в России спортивных занятий. Президент РФ заявил, что 56,8% россиян занимаются спортом на регулярной основе, однако, по его мнению, этого все равно недостаточно.

"Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов, и взрослых, и детей, молодежи, выбирали для себя эти ценности, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культуры", – заключил глава государства.

Ранее Путин одобрил инициативу по созданию отдельной комплексной госпрограммы по спорту. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера, спортивный федеральный проект ранее планировали включить в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Однако теперь правительство предлагает выделить отдельную программу, в которой будут предусмотрены массовые мероприятия и соревнования, а также развитие необходимой инфраструктуры.

