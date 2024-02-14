Путин поручил исключить из системы спорта в РФ излишнюю коммерцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Систему физической культуры и спорта в России необходимо избавить от лишней коммерции. В данной сфере следует навести порядок, заявил Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

Он призвал сделать физкультуру доступной для россиян и поручил этот вопрос министерству спорта. Как отметил президент, муниципалитеты должны поддерживать намерение граждан сохранять физическую форму, заниматься спортом и вести активный образ жизни.

"В этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что легкоатлетические соревнования "Скорость" откроют новый беговой сезон в столице 17 и 18 февраля. Мероприятие станет возможностью для любителей бега попробовать себя на коротких и средних дистанциях, оценить свое стремление быть первым и открыть бег с новой стороны. В этом году программа соревнований немного изменится и станет еще более динамичной, азартной и яркой.

С 9 по 11 февраля в Москве прошли турнир "Лыжня России" и Московский лыжный марафон. При поддержке столичного департамента спорта Москвы 9 февраля в "Лужниках" состоялся московский этап 42-й "Лыжни России", где прошел забег среди школьников старше восьми лет, которые соревновались на дистанциях один, три и пять километров. При этом каждый получил памятную медаль.

Новый спорткомплекс откроют в Алексеевском районе Москвы в 2025 году