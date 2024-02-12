Соревнования сезона для любителей беговых лыж прошли в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Турнир "Лыжня России" и Московский лыжный марафон прошли в Москве с 9 по 11 февраля.

Так, при поддержке департамента спорта Москвы 9 февраля на "Лужниках" состоялся московский этап 42-й "Лыжни России", где прошел забег среди школьников старше восьми лет, которые соревновались на дистанциях один, три и пять километров. При этом каждый получил памятную медаль.

Основной турнир в рамках "Лыжни России" состоялся 10 февраля на трассе спортивного клуба "Битца". Несмотря на плохие погодные условия, на 10-километровый забег вышли тысячи лыжников.

Кроме того, любители спорта могли посоревноваться и в Московском лыжном марафоне, который прошел 11 февраля на трассе в "Битце". Так, в двух забегах на 17 и 51 километр поучаствовали 1 078 человек.

На всех трех турнирах присутствовали звездные гости, например, олимпийские чемпионы Никита Крюков и Михаил Девятьяров, призер чемпионата мира и Олимпийских игр Александр Панжинский и другие.

На сайте мэра Москвы напомнили, что на данный момент в столице примерно 47 тысяч человек осваивают лыжный спорт. Для них создано около 396 лыжных трасс общей протяженностью 503 километра, которые находятся в парках и на природных территориях столичного региона.

Ранее сообщалось, что в Москве с февраля по май состоится Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе. Состязания организуют в категориях "спортинг-компакт", "скит" и "трап" в несколько этапов. Присоединиться смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители.



Гонка "Лыжня России" прошла в Москве