Легкоатлетические соревнования "Скорость" откроют новый беговой сезон в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легкоатлетические соревнования "Скорость" откроют новый беговой сезон в столице 17 и 18 февраля – это возможность для любителей бега попробовать себя на коротких и средних дистанциях, оценить свое стремление быть первым и открыть бег с новой стороны.

По заявлениям организаторов, в этот раз программа соревнований немного изменится и станет еще более динамичной, азартной и яркой: в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ участников ждут индивидуальные забеги, командные эстафеты, мастер-классы, а зрителей – напряженная борьба, а также возможность проверить свою спортивную интуицию и угадать финишное время победителей в каждой из дистанций.

Первыми в этот беговой уик-энд на старт выйдут любители коротких дистанций: в субботу, 17 февраля, они пробегут 60 метров, где нельзя терять ни секунды и нужно выкладываться по полной – буквально с первого шага. Чуть позже пройдут забеги на 600 метров – золотая середина для тех, кто обычно бегает 400 метров или 800. Ну а тех, кто хочет проверить свое стремление быть первым на средних дистанциях, ждет забег на 1 000 метров – отличный шанс проверить свою тактику, ведь здесь важно распределить силы так, чтобы не только быстро стартовать, но и ускориться на финальном круге.

Завершением первого соревновательного дня станет классическая смешанная эстафета 4×200 метров – быстрая, зрелищная и полная адреналина дисциплина, для успешного преодоления которой каждому участнику предстоит выложиться по полной и пробежать свой отрезок максимально быстро.

В воскресенье, 18 февраля, бегунам предстоит пройти испытание на скоростную выносливость и пробежать 300 метров. Вторыми в этот день на старт выйдут участники забега на одну милю (1 609 метров), чтобы проверить и выносливость, и тактику.

Завершатся спортивные выходные обратной шведской эстафетой 800–600–400–200 метров. В этой дисциплине гораздо больше интриги, ведь все этапы отличаются по длине и требуют разной стратегии. Поэтому бегунам предстоит проверить не только свои скорость и выносливость, но и тактические навыки, ведь от правильного распределения участников по этапам зависит успех всей команды.

В рамках соревнований традиционно пройдет несколько мастер-классов: тренеры "Бегового сообщества" расскажут участникам о правилах поведения на беговой дорожке, о том, как следует разминаться и стартовать с колодок. А тем, кто планирует принять участие в эстафетах, объяснят, как передавать эстафетную палочку, по какой дорожке бежать и другие нюансы командных соревнований.

В личном первенстве призовые места достанутся трем первым мужчинам и женщинам, показавшим лучший результат в каждой из дисциплин. Победителями и призерами эстафетных соревнований станут три команды, пришедшие к финишу первыми. Лидеров наградят кубками и денежными призами, а все финишеры пополнят свои коллекции спортивных трофеев памятным значком.

Ранее, с 9 по 11 февраля, в Москве прошли турнир "Лыжня России" и Московский лыжный марафон. При поддержке столичного департамента спорта Москвы 9 февраля в "Лужниках" состоялся московский этап 42-й "Лыжни России", где прошел забег среди школьников старше восьми лет, которые соревновались на дистанциях один, три и пять километров. При этом каждый получил памятную медаль.