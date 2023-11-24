Легкоатлетические соревнования "Скорость" пройдут в Москве 25 и 26 ноября

Фото: Беговое сообщество

Спортивный азарт, гул болельщиков и невероятные скорости – в эти выходные, 25 и 26 ноября, в манеже НИУ МГСУ пройдет завершающий в этом году старт от команды Бегового сообщества, легкоатлетические соревнования "Скорость".

В этот раз участники забега вновь смогут попробовать себя сразу в нескольких дисциплинах и проверить свое стремление быть первым. Любителей бега ждут спринтерские и средние дистанции, а также эстафеты.

Откроют первый соревновательный день любители спринтерских дистанций: они пробегут 60 метров – дистанцию, которая по праву называется королевской, ведь на ней нельзя терять ни секунды. Соревнования по этой дисциплине пройдут в два этапа: первый, отборочный, стартует в субботу, 25 ноября, в 10:00, а чуть позже в этот же день состоятся и финальные забеги.

Вторыми в субботу на старт выйдут любители длинного спринта – им предстоит пробежать 400 метров и испытать свои силы по максимуму.

Ну а тех, кто хочет проверить свое стремление быть первым на средней дистанции, ждет забег на 1 000 метров – одна из самых понятных для любителей дисциплин, ведь для ее успешного прохождения необходимо разделить километр на пять отрезков по 200 метров (именно столько составляет один круг в манеже НИУ МГСУ) и бежать каждый из них быстрее предыдущего.

Завершением первого дня соревнований станет классическая эстафета 4×200 метров. В составе каждой команды по четыре участника, из которых минимум одна девушка. Вместе они пробегут 800 метров, по 200 каждый.

А в воскресенье, 26 ноября, участники смогут попробовать себя уже в индивидуальных зачетах на 200 метров. Участников этих соревнований также ждут два этапа: отборочный и финальный.

Любители средних дистанций смогут посоревноваться в забеге на 3 000 метров, который станет отличным тестом для тех, кто хочет проверить свою скоростную выносливость и умение правильно распределять силы на дистанции.

Последними в эти выходные на старт выйдут участники обратной шведской эстафеты 800–400–200–100 метров.

Для всех, кто в эти выходные выйдет на трек впервые, в дни соревнований тренеры Бегового сообщества проведут несколько мастер-классов и расскажут, как правильно вести себя на беговой дорожке, как следует разминаться и стартовать с колодок. Тем же, кто планирует принять участие в командных зачетах, напомнят, как передавать эстафетную палочку, по какой дорожке бежать и другие нюансы командных соревнований.

Победителей наградят кубками и денежными призами, а все финишеры пополнят свои коллекции спортивных трофеев памятным значком.

Ранее в Москве прошли кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора": в первом около 250 собак и их хозяев преодолели в один круг грунтовую трассу длиной два километра, а во втором участники преодолели пересеченную местность на дистанции от двух до восьми километров.