Четвертый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества начнется 18–19 ноября

Фото: Беговое сообщество

Первый этап четвертого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества состоится в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ 18 и 19 ноября.

За звание лучшей поборются команды порядка 30 московских вузов. Всего их ждет пять соревновательных этапов. Первый откроется 18 ноября соревнованиями среди юношей и девушек на дистанциях в 60 и 400 метров. Кроме того, запланирована классическая эстафета 4 по 200 метров. На следующий день намечены забеги на 200 и 800 метров. Кроме того, участники выявят сильнейшего в смешанной шведской эстафете 200–400–600–800 метров. Первые забеги в оба соревновательных дня начнутся в 10:00.

"Спорт не только помогает студентам поддерживать физическую форму и здоровье, но и вдохновляет, позволяет найти новых друзей и сделать годы в университете запоминающимися. А еще учит их дисциплине и тайм-менеджменту, помогает развивать концентрацию и внимание", – подчеркнул сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Кроме самих соревнований, для участников проведут мастер-классы по старту с колодок и правилам эстафеты. Это поможет командам увереннее выходить на забеги. Однако эти состязания – не только про спорт, но и про дружбу, поддержку и общение, сказал руководитель студенческого направления Евгений Золотухин.

"На соревнованиях мы стремимся создать комфортную атмосферу, чтобы участники могли получить удовольствие и от соревновательного процесса, и от новых знакомств – как внутри своего вуза, так и среди других. Каждое соревнование должно стать площадкой для обмена опытом, мыслями, настроением", – отметил Золотухин.

Во время выступления в Студенческом кубке команды будут получать баллы. Тот коллектив, который заработает больше всего очков по итогам всех пяти этапов, получит переходящий кубок и денежный приз. Его направят на развитие студенческого спорта в учебном заведении. Команды, занявшие второе и третье места, тоже получат денежный приз.

Ранее стало известно, что в Москве состоится чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Соревнования намечены на 19–22 января. Изначально эти состязания должны были пройти в Санкт-Петербурге в начале декабря.