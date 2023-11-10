Россиянин стал победителем чемпионата мира по самбо, завоевав золотую медаль

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский самбист Саян Хертек вновь стал победителем чемпионата мира, завоевав золотую медаль в весовой категории до 58 килограммов, пишет ТАСС.

В финальном поединке чемпионата мира по самбо, который проходит в Ереване, он победил соперника из Грузии Вахтанга Чидрашвили. Поединок завершился досрочной победой россиянина.

Для 36-летнего Хертека это уже третья золотая медаль, добытая на чемпионате мира. В прошлый раз он побеждал в 2017 и 2022 годах.

Ранее Международная федерация самбо разрешила спортсменам с Украины, которые выступают в Ереване на чемпионате мира по самбо 10–12 ноября, отказаться от рукопожатий в конце схваток. По правилам федерации, спортсмены должны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее.

До этого международная федерация фехтования исключила украинку Ольгу Харлан из чемпионата мира после отказа пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой. После того как россиянка подошла к ней для рукопожатия, та в ответ направила саблю в ее сторону.

В свою очередь, Минспорт Украины отменил запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из РФ и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом. Это позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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