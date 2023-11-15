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15 ноября, 15:32

Спорт

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 19 по 22 января в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках.

Уточняется, что соревнования должны были состояться с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы, сообщал Сорокин. Он отмечал, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций.

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