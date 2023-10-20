Организаторы Игр дружбы сделают проезд и проживание бесплатным для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проезд и проживание сделают бесплатным для иностранных участников Игр дружбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора организационного комитета Игр дружбы Алексея Сорокина.

Он отметил, что РФ старается привлечь элитных спортсменов из всех федераций. Для этого используется мотивационная программа. По его словам, будет масштабный призовой фонд.

Сейчас, продолжил Сорокин, идет дискуссия, чтобы приравнять призовые выплаты к традиционным олимпийским выплатам. Они находятся на уровне 4 миллионов рублей за золотую медаль. Кроме того, медали будут из чистого золота.

"Как нам кажется, мы делаем все, чтобы привлечь лучших на этот яркий турнир", – сказал он на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Ранее Владимир Путин указом постановил организовать международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Такое решение было принято с целью обеспечить свободный гарантированный доступ российских спортсменов и организаций к международным соревнованиям.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сама идея Олимпийских игр страдает от ограничений, установленных в отношении российских спортсменов. По его словам, в Кремле надеются, что в международных организациях разум возьмет верх и РФ снова станет частью "олимпийской семьи".

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