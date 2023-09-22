Песков заявил, что от ограничений МОК против РФ страдает сама идея Олимпийских игр

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Сама идея Олимпийских игр страдает от ограничений, установленных в отношении российских спортсменов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения", – высказался он.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле надеются, что в международных организациях разум возьмет верх, и РФ снова станет частью "олимпийской семьи".

Ранее Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградирует, поэтому его сменят другие организации. По мнению президента, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию и движение утратило полностью, уверен он. Глава РФ добавил, что деполитизированные люди поучаствуют в 2024 году в "Играх дружбы" и Играх БРИКС.

Песков, в свою очередь, отмечал, что спортсменам из России необходимо участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже в качестве индивидуальных атлетов.

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков подчеркнул, что бойкот летних Игр сборной России невозможен. По его мнению, это путь в никуда.



На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов