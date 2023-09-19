Матыцин заявил, что 108 россиян выступят на Олимпиаде в Париже в случае их допуска

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На Олимпийских играх, которые состоятся в следующем году в Париже, в случае допуска к соревнованиям могут выступить порядка 108 спортсменов из РФ, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Прогнозы не изменились, цифры были исходя из участия в отборочных соревнованиях", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в 2024 году в рамках Игр не будут представлены командные виды спорта, среди которых, например, есть легкая атлетика.

Министр спорта также отметил, что цифра 108, указанная как количество спортсменов, является на данный момент максимальной.

"Но она (цифра, количество спортсменов. – Прим. ред.) каждый день меняется не в лучшую сторону", – подчеркнул он.

Матыцин выразил мнение, что Федерации фигурного катания на коньках России следует вести более открытую политику в вопросе выбора музыкальных композиций для программ спортсменов.

"Значит, надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать. Я не регулировал этот вопрос и не давал рекомендации федерации", – сказал глава Минспорта.

В субботу, 16 сентября, во время традиционных предсезонных контрольных прокатах в "Мегаспорте" вице‑чемпион России Петр Гуменник исполнил свою прошлогоднюю программу. Позже он рассказал, что перед своей поездкой на контрольные прокаты он отказался от новой постановки композиции Sonne немецкой группы Rammstein по независящим от него причинам.

Его тренер Вероника Дайнеко отмечала, что на программу фигуриста поступила жалоба от общественного деятеля, который не оценил того, что Гуменник поставил ее на песню немецкой группы.

Ранее Матыцин заявлял, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля является очередным проявлением дискриминации и нарушением правил "олимпизма".



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