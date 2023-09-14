В ОКР назвали невозможным бойкот сборной РФ летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

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Бойкот летних Олимпийских игр 2024 года в Париже сборной России невозможен, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на расширенном заседании коллегии организации.

По его словам, бойкот – это путь в никуда. Он напомнил, что бойкот Олимпиады 1980 года никому не принес никаких дивидендов – это не остановило политику ни СССР, ни США. Как отметил Поздняков, среди пострадавших в той ситуации оказались только спортсмены, которые готовились к соревнованиям.

Глава ОКР считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) нужно принять меры воздействия на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), которая отказывается допускать россиян на турниры под своей эгидой.

По его мнению, все сложности, с которыми сегодня сталкиваются спортсмены, вплетены в рекомендации МОК от 28 марта. Он отметил, что эти рекомендации оказались неким запретом для полноценного участия российских спортсменов в соревнованиях.

"Когда рекомендации были запретительными, под козырек взяли все, но сейчас порядка 20 федераций решили на тех или иных условиях вернуть российских спортсменов. А остальные? Прекрасный пример – легкая атлетика. Почему МОК не принимает никаких мер в отношении международной федерации? Это дорога в одну сторону", – заявил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Олимпийское движение деградирует, поэтому его сменят другие организации. По мнению президента, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию и движение утратило полностью, уверен Путин. Глава РФ добавил, что деполитизированные люди поучаствуют в 2024 году в "Играх дружбы" и Играх БРИКС.

Российский лидер заявил, что спорт должен быть вне политики, нынешнее руководство Международного олимпийского комитета извращает изначальную идею Пьера де Кубертена. Также движение за последние десятилетия попало в финансовую ловушку, произошла недопустимая коммерциализация, подчеркнул президент.

Комментируя проведение Олимпиады в 2024 году без спортсменов из России и Белоруссии, Путин сказал, что нужно руководствоваться их интересами. Они готовились годами и десятилетиями, поэтому решение остается за ними.

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