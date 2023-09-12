Путин заявил о деградации олимпийского движения

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Олимпийское движение деградирует, поэтому его сменят другие организации – это объективный процесс, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции", – подчеркнул он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению президента, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию и движение утратило полностью, уверен Путин. Глава РФ добавил, что деполитизированные люди поучаствуют в 2024 году в "Играх дружбы" и Играх БРИКС.

Российский лидер заявил, что спорт должен быть вне политики, нынешнее руководство Международного олимпийского комитета извращает изначальную идею Пьера де Кубертена. Также движение за последние десятилетия попало в финансовую ловушку, произошла недопустимая коммерциализация, подчеркнул президент.

Комментируя проведение Олимпиады в 2024 году без спортсменов из России и Белоруссии, Путин сказал, что нужно руководствоваться их интересами. Они готовились годами и десятилетиями, поэтому решение остается за ними.

Во время выступления Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту, который состоится в Дальневосточном федеральном округе в конце 2023 года. Президент также попросил IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.

В августе глава РФ поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко вместе с правительством страны подумать о выплатах для спортсменов, которые могли бы быть сопоставимы с суммами для атлетов за достижения на Олимпийских играх и других соревнованиях.

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