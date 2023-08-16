Путин предложил подумать о сопоставимых с суммами за ОИ выплатах спортсменам

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Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко вместе с правительством страны подумать о выплатах для спортсменов, которые могли бы быть сопоставимы с суммами для атлетов за достижения на Олимпийских играх и других соревнованиях.

"В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее", – пояснил глава государства.

Путин обратил внимание, что людям, которые посвящают спорту всю жизнь важен не только престиж, но и материальная поддержка. Реализация меры окажет серьезную помощь спортсменам, считает он.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что международные спортивные организации находятся в процессе деградации из-за политизации и коммерциализации. На фоне этого он видит неизбежным создание параллельных структур в мировой спортивной сфере.

Ранее специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев заявил, что в мире активизировались силы, пытающиеся использовать спорт для достижения политцелей. При этом РФ выступает против политизации спортивной отрасли и поддерживает честной международное сотрудничество.



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