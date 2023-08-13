В МИД России заявили об активизации в спорте сил, преследующих политические цели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мире активизировались силы, которые пытаются использовать спорт для достижения политических целей. Об этом заявил специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев. Его слова передает ТАСС.

Выступая на круглом столе с представителями министерств иностранных государств и послов в рамках Московских летних игр, Хорев отметил, что деструктивные силы вновь пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.

"Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, однако в последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей. Российская Федерация принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество, которое должно всецело отвечать принципам Олимпийской хартии", – отметил Хорев.

Представитель МИД РФ также отметил, что сегодня не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам небольшой группы стран. По словам Хорева, все более очевидной становится несостоятельность однополярного мира. В этих условиях значение спорта неизменно возрастает.

"С одной стороны, спорт имеет неоспоримое значение в деле укрепления здоровья людей, с другой - остается важным фактором международного сотрудничества", – отметил представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника. Он отметил, что развитию спортивного движения уделяется большое внимание со стороны государства, и призвал популяризировать спорт среди молодежи.