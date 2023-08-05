С помощью санкций Запад хочет вычеркнуть конкурентов из мирового спорта - Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта, вводы ограничения на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ, которые проходят в Белоруссии.

Игры стран СНГ в текущем году носят открытый формат - в них примут участие около 2,2 тысячи спортсменов из 22 стран. Соревнования проводятся по 20 видам спорта.

Выступая на церемонии открытия, Лукашенко поблагодарил глав стран-участниц СНГ за оказанное Белоруссии доверие в проведении мероприятия. Президент Белоруссии отметил, что за Играми будут следить те, кто сейчас чинит препятствия российским и белорусским спортсменам.

"Признателен главам стран – участниц СНГ, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправила – озлобленные, но бессильные, – убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы", – подчеркнул глава Белоруссии.

При этом Александр Лукашенко добавил, что на Игры в Белоруссию прибыли более двух тысяч спортсменов из более чем 20 стран мира. По словам президента, это показатель того, что никакие санкции и политические интриги не смогут лишить спортсменов и гостей праздника.

"Белоруссия будет делать все для того, чтобы гостям Игр было комфортно, а соревнования стали настоящим символом дружбы, мира и созидания", – подчеркнул президент Белоруссии.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. В программу мероприятия выходят соревнования по баскетболу, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, мини-футболу, плаванию, самбо, современному пятиборью, спортивной борьбе, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, таиландскому боксу, тяжелой атлетике, а также по художественной гимнастике.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии для участия в Играх стран СНГ. Он отметил, что Игры стран СНГ ни для кого не ограничены и все могут почувствовать радость от соревнований.